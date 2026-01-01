پخش زنده
براساس هشدارهای هواشناسی آذربایجان غربی از امروز با ورود موج جدید بارشی شرایط جوی برای بارش متناوب برف و باران و وزش باد در استان فراهم خواهد شد.
براساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی و با توجه به هشدارهای صادر شده از امروز با ورود موج جدید بارشی شرایط جوی برای بارش متناوب برف و باران و وزش باد در استان فراهم خواهد شد که این وضعیت نا پایدار تا اوایل وقت روز شنبه در استان ادامه دارد.
شدت بارشها دراین مدت در مناطق جنوب غربی استان پیش بینی میشود.
در این مدت شاهد لغزندگی و آبگرفتگی معابر، یخزدگی، کولاک برف، کاهش دید و اخلال در ترددهای جادهای استان خواهیم بود.
از اواخر وقت روز جمعه، شمالی شدن جریانات در منطقه سبب کاهش محسوس دما در استان خواهد شد.