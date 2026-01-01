مجمع سالانه هیات فوتبال خوزستان با حضور رئیس فدراسیون برگزار و برای انتخاب یک عضو هیات رییسه رای گیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجمع سالانه هیات فوتبال خوزستان امروز پنجشنبه ۱۱ دی با حضور مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال در اهواز برگزار شد.

در این مجمع گزارش فنی و عملکردی هیات در سال ۱۴۰۳ ارائه شد که مورد تایید اعضا نیز قرار گرفت. همچنین برنامه‌های هیات برای سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.

در این مجمع برای انتخاب یک عضو هیات رییسه هیات فوتبال خوزستان رای گیری و مریدی انتخاب شد.

عبدالکاظم طالقانی رییس هیات فوتبال خوزستان در این مجمع، اظهار کرد: راه‌اندازی مرکز ایفمارک در هیات فوتبال یک کار بسیار مفید جهت سلامتی بازیکنان فوتبال است و هیچ بازیکنی در خوزستان نیست که تست ایفمارک نداده باشد.

وی با بیان اینکه ۲۹ لیگ در استان خوزستان برگزار شده است، افزود: فعال کردن مسابقات فوتبال شهرستان‌ها و پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شهرستان‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه نتایج خوبی داشته است.

طالقانی بیان داشت: سامانه جامع فوتبال جهت ثبت نام و عقد قرارداد تیم‌ها راه‌اندازی شد و بیشتر شهرستان‌های استان خوزستان مجهز به این سامانه هستند.