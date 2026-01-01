به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان اعلام کرد:در ادامه آمادگی و هماهنگی عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان، صبح امروز دهم دی ماه صورت گرفت.



واحد‌های عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی کرمان،رفسنجان،سیرجان،زاهدان،بم،جیرفت، خراسان جنوبی و ایرانشهر بعد از توجیه و ارائه برنامه های عملیاتی، در محل های تعیین شده مستقر شدند.

غلامرضا خادمی پور رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان ضمن بازدید لجستیکی از استقرار کدهای عملیاتی گفت:

از امروز تا پایان هفته مقاومت، با بکارگیری تعداد ۱۰۸ نیروی عملیاتی، در قالب ۳۰ دستگاه آمبولانس،۶ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۵ دستگاه موتور آمبولانس،۳ واحد پست درمان پیشرفته و یک دستگاه خودرو ارتباطات، در مجموعه گلزار شهدا و پردیسان قائم، مستقر و به زائران شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ارائه خدمت می‌کنند.





