۱۰۸ نیروی عملیاتی هشت اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با استقرار در گلزار شهدای کرمان آماده ارائه خدمت به زائران هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان اعلام کرد:در ادامه آمادگی و هماهنگی عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان، صبح امروز دهم دی ماه صورت گرفت.
واحدهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی کرمان،رفسنجان،سیرجان،زاهدان،بم،جیرفت، خراسان جنوبی و ایرانشهر بعد از توجیه و ارائه برنامه های عملیاتی، در محل های تعیین شده مستقر شدند.
غلامرضا خادمی پور رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان ضمن بازدید لجستیکی از استقرار کدهای عملیاتی گفت:
از امروز تا پایان هفته مقاومت، با بکارگیری تعداد ۱۰۸ نیروی عملیاتی، در قالب ۳۰ دستگاه آمبولانس،۶ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۵ دستگاه موتور آمبولانس،۳ واحد پست درمان پیشرفته و یک دستگاه خودرو ارتباطات، در مجموعه گلزار شهدا و پردیسان قائم، مستقر و به زائران شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ارائه خدمت میکنند.