به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آزمون ورودی دوره تخصصی تربیت معلم حفظ قرآن کریم در تبلیغات اسلامی آبادان برگزار شد.

۸۰ نفر در این آزمون که برای نخستین بار در آبادان خرمشهر برگزار شد با هم رقابت کردند.

شرکت کنندگان به صورت شفاهی و کتبی در این آزمون ورودی شرکت کردند. پذیرفته شدگان در این آزمون وارد دوره چهار ماهه می‌شوند که طی چهار ماه به صورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود. در پایان دوره مدرک معتبر از دارالقرآن کشور به آنها اعطا می‌شود.

دارندگان این مدرک می‌توانند در موسسات و خانه‌های قرآن به عنوان معلم قرآن تدریس کنند.