عراق در آستانه ششمین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ رسانه‌های عراقی با تولید گزارش‌ها و برنامه‌های ویژه، این مناسبت را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده‌اند.

در استان دیاله، بسیج مردمی با برگزاری رزمایشی نمادین، بر تداوم راه فرماندهان پیروزی تاکید کرد.

همچنین در بغداد مراسم رسمی یادبود به دعوت سفارت جمهوری اسلامی ایران و با حضور مقامات و سران قبایل اهل سنت برگزار شد.

هم‌زمان، فضای مجازی عراق نیز با بازنشر تصاویر و روایت‌ها، زنده‌بودن یاد شهدای مقاومت در حافظه جمعی این کشور را بازتاب می‌دهد.