\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0635\u0644 \u0646\u0698\u0627\u062f \u06af\u0641\u062a:\u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0627\u0639\u062a\u06a9\u0627\u0641 \u0627\u0632 \u06f1\u06f3 \u062a\u0627 \u06f1\u06f5 \u0645\u0627\u0647 \u0631\u062c\u0628 \u062f\u0631 \u06f2\u06f9\u06f8 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0645\u062d\u0648\u0631\u06cc \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u0628\u0627 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0 \u0628\u0627\u0628 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u0645\u062e\u062a\u0635 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0645\u0639\u062a\u06a9\u0641 \u0648 \u06f7\u06f3 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0646\u06cc\u0632 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0622\u0642\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u06f8\u06f5 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u062c\u0632\u0627 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.