به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ فروند شناور حامل گندم در بندر شهید رجایی پهلو گرفته است.

روح‌الله شاعلیا افزود: در این مدت ۶۸۷ هزار و ۹۹۰ تُن گندم از بندرشهید رجایی برای ارسال به سراسر کشور وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه نخستین کشتی حامل ذرت هفته نخست دی در بندر شهد رجایی پهلو گرفته است گفت: در این مدت بیش از یک میلیون تن گندم، روغن، برنج، ذرت، جو و کود وارد این شد.

بندر شهید رجایی با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت و برخورداری از ۴۴ پست اسکله کانتینری و چند منظوره، ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۴۰ میلیون تن کالا، صادرات و واردات بیش از ۵۵ درصد و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.