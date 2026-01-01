پخش زنده
امروز: -
آیتالله نوری همدانی ضمن قدردانی از رسانه ملی در تبیین واقعیات جنگ ۱۲ روزه گفت: صداوسیما وظیفه دارد صدای مردم باشد. از یک سو باید خدمات نظام اسلامی بیان شود تا نسل جوان بداند که چه بودیم و به کجا رسیدیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید در دیدار پیمان جبلی رئیس سارمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران حمله رژیم صهیونیستی به این سازمان را نشانه اثرگذاری رسانی ملی دانست و دراینباره گفت: معلوم میشود دشمن از صدای شما میترسد و شما اثرگذار هستید.
وی ضمن قدردانی از خدمات سازمان صداوسیما در جنگ ۱۲روزه و اطلاعرسانی بهموقع در بیان واقعیات گفت: شما در آن دوران زحمت فراوانی کشیدهاید و جای تقدیرقدردانی دارد.
آیتالله نوری همدانی همچنین از صداوسیمای قم هم قدردانی و در ادامه اظهار کرد: صداوسیما وظیفه دارد صدای مردم باشد. از یک سو باید خدمات نظام اسلامی بیان شود تا نسل جوان بداند که چه بودیم و به کجا رسیدیم و برکات این نظام چه بود. البته مشکلات و نواقص وجود دارد و باید برطرف شود.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر باید صدای مردم به گوش مسئولان برسد.
آیتالله نوری همدانی با اشاره به وجود مشکلات فرهنگی ازجمله حجاب و همچنین مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور گفت: مردم از گرانی و سختی معیشت به ستوه آمدهاند. کاهش ارزش پول ملی مردم را سرگردان و این گرانی و سختی معیشت کمرشان را خم کرده است.
وی تصریح کرد: درست است تحریم اثر دارد، ولی علت کلی نیست. نبود اشراف و نبود مدیریت درست باعث این مشکلات شده است باید مشکل حل شود و مردم راضی باشند.
این مرجع تقلید در خاتمه متذکر شد: امروز طبق فرمایش رهبر انقلاب، حفظ وحدت و نداشتن اختلاف واجب شرعی است. طبق فرموده رهبری باید از دولت حمایت کرد، اما دولت هم باید به فکر چاره و حل مشکل باشد و در نظارت و انتصابات دقت کند.
پیمان جبلی رئیس رسانه ملی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از رویکردها، سیاستگذاریها و اقدامات انجامشده در سازمان صداوسیما، برنامههای رسانه ملی در حوزههای مختلف را تشریح کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس ۱۲روزه، صداوسیما با تمرکز بر روایت دقیق، بهموقع و مستند واقعیتها، تلاش کرد ضمن خنثیسازی جنگ روانی و رسانهای دشمن، تصویر روشنی از اقتدار، انسجام ملی و توانمندیهای نظام جمهوری اسلامی ایران به افکار عمومی ارائه دهد.