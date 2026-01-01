پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با نفوذ جریانات شمالی به آسمان گیلان، بارش رگباری باران و برف در استان آغاز شده و تا صبح شنبه ادامه دارد و دمای هوا ۶ تا ۱۳ درجه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با ورود توده هوای سرد و بارشی به آسمان گیلان، بارش رگباری باران در مناطق جلگهای و برف در مناطق کوهستانی از فردا در استان آغاز شده و تا صبح شنبه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه دمای هوای گیلان در این مدت ۶ تا ۱۳ درجه سلسیوس کاهش مییابد، افزود: رعد و برق، مه آلودگی هوا، وزش باد، بارش مخلوط باران و برف در مناطق جلگهای مجاور دامنهها و احتمال بارش تگرگ از پدیدههای جوی در استان تا اواخر وقت جمعه است.
مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به بارش رگباری باران و احتمال وقوع سیلاب، وزش شدید باد و خسارت به سازههای موقت، از صاحبان واحدهای تولیدی و گلخانه داران خواست تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارت به واحدهای خود بکاربرده و مردم برای تردد در جادههای کوهستانی و برف گیر از زنجیر چرخ برای خودروهای خود استفاده کنند.
محمد دادرس افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج بیشتر از ۲ متر، برای فعالیتهای دریانوردی و صید از امروز تا شنبه نامناسب است.
وی گفت: از روز شنبه با خروج سامانه بارشی، هوای گیلان تا اواسط هفته، آفتابی همراه با افزایش دما و یخبندان شبانگاهی و صبحگاهی پیش بینی شده است.
دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۲ درصد است.