به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بابایی روز پنجشنبه در جریان بازدید از ظرفیت‌ها و چالش‌های شهرستان شادگان اظهار کرد: این سفر در چارچوب وظایف نظارتی کمیسیون اجتماعی مجلس در حوزه آسیب‌های اجتماعی، حمایت از مشاغل خرد و خانگی و همچنین آشنایی با عملکرد نهاد‌ها و سازمان‌های حمایتی و همچنین بررسی وضعیت تشکیلات سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی شادگان انجام شد.

وی افزود: اقدامات خوبی در شادگان و در حوزه درمانی انجام شده ولی نیاز به تزریق امکانات بیشتری است تا مردم برای درمان به مرکز استان یا شهر‌های همجوار مراجعه نکنند.

بابایی به مشکلات اجتماعی به‌ویژه ضعف‌های زیرساختی و درمانی شادگان اشاره و بیان کرد: این شهرستان یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌ها را دارد و نیازمند اولویت‌بندی در حوزه‌های درمانی و بهداشتی است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بهبود مرکز درمانی تامین اجتماعی در شادگان برای ارایه خدمات جامع‌تر به همه ذینفعان زیرپوشش بیمه باید از طریق مسئولان محلی پیگیری شود.

وی از اجرای طرح‌های پایلوت برای ارائه خدمات کامل درمانی به ساکنان شادگان خبر داد و افزود: این طرح‌ها به ویژه برای ساکنان مناطق آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین از ایتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.

بابایی خواستار تشکیل کارگروه‌ها زیر نظر فرمانداری شادگان شد و گفت: این کارگروه‌ها با همراهی کمیته امداد امام خمینی و خیران برای شناسایی یک تا چهار دهک و تخصیص بودجه ملی اقدامات خود را آغاز خواهند کرد.

وی با تاکید بر رسیدگی به وضعیت معیشتی پنج دهک پایین جامعه بیان کرد: توجه به نیاز‌های اساسی مردم، تقویت سرمایه‌گذاری‌ها، آموزش و حمایت از نیرو‌های متخصص می‌تواند زمینه رشد تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای شاخص‌های خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی را در استان خوزستان به ویژه شهرستان شادگان فراهم کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان گفت: عمده مشکل شهرستان شادگان مربوط به آب آشامیدنی و کشاورزی، شبکه فاضلاب و برق است که امیدواریم استانداری خوزستان در رفع این مشکلات کوشاتر باشد.

وی افزود: هدف نهایی، تقویت تعاملات با وزرای تخصصی و نهاد‌های مربوطه مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید برای ارائه خدمات بهتر به مردم شادگان به‌عنوان یکی از شهر‌های مهم خوزستان است.

بابایی با تاکید بر تقویت حوزه توانمندسازی و حرفه‌آموزی شادگان اظهار کرد: این مهم از طریق تفاهم‌نامه‌های سازمان بهزیستی، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کمیته امداد امام خمینی با رویکرد اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای اقشار کم‌درآمد امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با ابراز تاسف از مشکلات مردم شادگان گفت: این بازدید‌ها فرصتی برای حرکت به سوی توسعه شهرستان‌های محروم استان خوزستان از جمله شادگان است تا شرایط برای ایجاد اشتغال، احداث واحد‌های تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای فراهم شود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های بالقوه استان خوزستان برای رقم زدن اتفاقات خوب در حوزه‌های اجتماعی، تولیدی و اشتغال با محوریت شهرستان شادگان و خدمت‌رسانی موثر به مردم در اولویت کمیسیون اجتماعی خواهد بود.

وی با بیان اینکه وظیفه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نظارت است، افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و برخورد با کوتاهی‌ها و تشویق در صورت کارایی، استفاده از ظرفیت‌های ملی و وزارتخانه‌های مرتبط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاهی اجتماعی را دارد.

شادگان در فاصله ۷۰ کیلومتری اهواز مرکز استان خوزستان واقع است.