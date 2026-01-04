پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان اعلام کرد: که بیماری تب برفکی در این استان کنترل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ به گفتهی علی اشرفی، طرح مایهکوبی تب برفکی در سه مرحله و با همکاری دامداران و شبکههای دامپزشکی شهرستانها انجام شد.
وی افزود: در مرحلهی نخست، ۲۶ هزار رأس گاو و گوساله، ۴۱۲ هزار و ۴۵۵ رأس گوسفند و بز و ۴۵۴ رأس دام تکسمی واکسینه شدند.
اشزفی با بیان اینکه مرحلهی دوم شامل ۵۷ هزار و ۲۱ رأس گاو و گوساله و بیش از ۷۹۶ هزار و ۳۳۷ رأس گوسفند و بز بود افزود: در مرحلهی سوم نیز ۹۲۲ هزار و ۲۹۰ رأس گوسفند و ۲۱۴ رأس بز وارداتی علیه تب برفکی ایمنسازی شدند.
وی ادامه داد: با احتساب همه مراحل، مجموعاً بیش از سه میلیون و دویست هزار رأس دام در استان زنجان واکسینه شدهاند. این پوشش گسترده موجب کاهش چشمگیر موارد ابتلا و کنترل کامل بیماری تب برفکی در سال جاری شده است.
اشرفی با تأکید بر اهمیت ادامه طرحهای پیشگیرانه گفت: همکاری مستمر دامداران با شبکههای دامپزشکی و رعایت اصول بهداشتی و قرنطینهای، نقشی کلیدی در حفظ سلامت دامها، پایداری تولیدات دامی و حمایت از اقتصاد روستایی استان دارد.