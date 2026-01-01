معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری با تأکید بر اولویت دولت در صیانت از محیط زیست گفت: با توجه به تمرکز صنایع بزرگ، مراکز انرژی و مدیریت روزانه هزاران تن پسماند در شهرستان ری کنترل و مدیریت آلودگی هوا، آب و خاک صرفاً یک مسئله محلی نیست و نیازمند نگاه ملی، هماهنگی بین‌بخشی و پایبندی به الزامات قانونی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیژن سلیمان‌پور روز پنجشنبه در جلسه بررسی موضوعات زیست‌محیطی شهرستان ری با محوریت کنترل آلودگی هوا، آب و خاک، ضمن تبریک میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر اظهار کرد: شهرستان ری ویژگی‌هایی دارد که آن را از بسیاری از نقاط کشور متمایز کرده است؛ وجود ۱۷ مولفه و آیتم ملی نشان می‌دهد که نگاه به این شهرستان صرفا در قالب یک واحد اداری یا سیاسی، پاسخگوی ابعاد مختلف مسائل و چالش‌های آن نیست و نیازمند نگاهی فرابخشی و ملی هستیم.

فرماندار ویژه شهرستان ری تصریح کرد: امروز مدیریت کشور در شرایطی قرار دارد که باید همزمان وضعیت موجود را مدیریت کرده و از تضادها و پارادوکس‌ها عبور کنیم؛ از یک سو، نیازمند تامین انرژی و همراهی صنایع بزرگی همچون نیروگاه‌ها برای رفع ناترازی‌ها هستیم و از سوی دیگر، دغدغه‌های جدی زیست‌محیطی درباره سلامت هوا، آب و خاک وجود دارد که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.

سلیمان‌پور با تاکید بر رویکرد دولت در این حوزه گفت: سلامت محیط زیست امروز به یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی کشور تبدیل شده و دولت با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و با تکیه بر وحدت، همدلی و استفاده از مدیران متخصص و کارآمد، در مسیر حل این مسائل گام برداشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و در عین حال پیچیدگی‌های زیست‌محیطی شهرستان ری اظهار کرد: در این شهرستان، بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه یعنی شمس‌آباد، بیش از ۱۲ منطقه صنعتی، شهرک انرژی، پالایشگاه تهران، مراکز بزرگ صنعتی و دامپروری کشور و همچنین سایت‌های پسماند شهری قرار دارد که مدیریت زیست‌محیطی آنها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی دستگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های راهبردی است.

معاون استاندار تهران ادامه داد: روزانه بیش از هشت هزار تن پسماند شهری در محدوده شهرستان ری مدیریت می‌شود و آثار آلودگی‌های کلانشهر تهران نیز به این منطقه تسری می‌یابد، از این رو، حل مسائل زیست‌محیطی شهرستان ری، فقط یک موضوع محلی نیست بلکه ابعاد ملی و فرا استانی دارد.

سلیمان‌پور با تاکید بر رویکرد وفاق و همگرایی دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: با نگاه رییس‌جمهور، حل مشکلات کشور نیازمند رسیدن به یک فهم مشترک مدیریتی، فراتر از سلایق فردی و جناحی است و این مهم تنها با تعامل، همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها محقق می‌شود.

وی همچنین خواستار پایبندی دستگاه‌ها به قانون و رعایت الزامات زیست‌محیطی شد و گفت: انتظار این است که همه مجموعه‌ها ضمن رعایت دقیق قوانین و پروتکل‌ها در مواقع بروز چالش‌ها با تدبیر و پرهیز از فضاسازی‌های غیرضروری رسانه‌ای، مسیر تحقق اهداف و برنامه‌های راهبردی دولت را هموار کنند.

فرماندار ویژه شهرستان ری با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات کارشناسی افزود: جلسات تخصصی و کارشناسی، حتی اگر با تعداد محدود اما با صرف زمان و بررسی دقیق برگزار شود، می‌تواند رهاوردهای موثر و عملیاتی برای منطقه به همراه داشته باشد و امیدواریم نتایج این نشست، در بهبود وضعیت زیست‌محیطی شهرستان ری تاثیرگذار باشد.