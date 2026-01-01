پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان بار دیگر موضع پاکستان بر وحدت و خودمختاری یمن تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «طاهر حسین اندرابی» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد: پاکستان با هرگونه اقدام یکجانبه از سوی طرفهای یمنی مخالفت میکند و در موضوع یمن همبستگی کامل خود با عربستان را اعلام میدارد. پاکستان حمایت خود از دیپلماسی برای برقراری صلح در منطقه را ادامه میدهد و امیدوار است مردم یمن و قدرتهای منطقهای از طریق همکاری به راهحل پایدار دست یابند.
وی همچنین اعلام کرد: پاکستان و هند امروز فهرست زندانیان خود را مبادله کردند و فهرست تأسیسات هستهای دو کشور نیز به یکدیگر تحویل داده شد. این تبادل فهرستها دو بار در سال انجام میشود.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود: اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن سومالیلند توسط پاکستان رد شده و این کشور بر حمایت از خودمختاری سومالی تأکید دارد. در این زمینه «اسحاق دار» معاون نخستوزیر و وزیر خارجه، بیانیهای به همراه وزرای خارجه کشورهای مختلف و سازمان همکاری اسلامی منتشر کرده که در آن به شدت اقدام اسرائیل محکوم شده است.
اندرابی افزود: «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان در مراسم تشییع پیکر «خالده ضیاء» نخست وزیر پیشین بنگلادش شرکت کرد. در این مراسم وی با مشاور ملی بنگلادش نیز ملاقات داشت.
وی در ادامه توضیحاتی در زمینه سفر آتی وزیر خارجه پاکستان به چین ارائه کرد و گفت: این سفر رسمی بنا به دعوت وزیر خارجه چین انجام میشود و «دار» قرار است در مذاکرات راهبردی وزارت خارجه پاکستان و چین در پکن شرکت کند.
اندرابی افزود: پس از بسته شدن مرز با افغانستان، سفارت پاکستان در ارتباط مستقیم با شهروندان پاکستانی قرار دارد و با مقامات طالبان در کابل نیز در تماس است. بیش از ۱۱۰۰ شهروند پاکستانی با سفارت در کابل تماس گرفتهاند و اعلام کردهاند که قصد خروج از افغانستان را دارند. تدارکات لازم در این زمینه در حال اتخاذ است.