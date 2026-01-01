معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از تخفیف ۵۰ درصدی در ارائه خدمات اقامتی و تفریحی علیصدر، عباس‌آباد و گنجنامه به مناسبت ۱۳ رجب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، علی خاکسار افزود: هم‌زمان با فرا رسیدن ۱۳ رجب، سالروز ولادت باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی و روز پدر، خدمات اقامتی و تفریحی در غار علیصدر، مرکز تفریحی عباس‌آباد و دهکده تفریحی- توریستی گنجنامه با ۵۰ درصد تخفیف به مسافران ارائه می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود:شرکت سیاحتی علیصدر و شرکت تله کابین گنجنامه از شنبه ۱۳ دی‌ماه به مدت یک هفته همه خدمات اقامتی و تفریحی خود در غار علیصدر، مرکز تفریحی تپه عباس‌آباد و دهکده تفریحی- توریستی گنجنامه را با ۵۰ درصد تخفیف به مسافران، گردشگران و مراجعین ارائه خواهند کرد.

علی خاکسار با اشاره به اینکه این اقدام در راستای رونق گردشگری زمستانی انجام می‌شود، افزود: از هموطنان دعوت می‌شود در ایام پیش‌رو سفری به یاد ماندنی را در زمستان همدان تجربه کنند.