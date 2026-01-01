به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ بزوال که سابقه صعود با این تیم از رقابت‌های دسته دو به لیگ برتر کشور داشت، بار دیگر هدایت این تیم لیگ برتری را بر عهده گرفت.

وی در حالی جایگزین عباس روزپیکر شد که تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۴ امتیاز و یک مسابقه کمتر در جایگاه دهم جدول رده بندی قرار دارد.

تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس در هفته بیست و دوم لیگ برتر کشور ۱۵ دی میزبان عرشیا شهر قدس است.