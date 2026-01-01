گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ با پخش ویژه برنامه شنیدنی به نام «کعبه‌زاد» فضایی معنوی و سرشار از عشق و معرفت علوی را در صبحگاه شنبه، ۱۳ دی‌ماه ساعت ۹:۰۰ برای مخاطبان خود رقم می‌زند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سالروز ولادت امیرمؤمنان، حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر این ویژه‌ برنامه با تهیه کنندگی مریم مردانی، با هدف بازخوانی ابعاد اخلاقی، اجتماعی و تاریخی شخصیت والای امام علی (ع) به طور زنده روانه آنتن رادیو فرهنگ می‌شود.

«کعبه زاد» به گویندگی و پژوهش‌های سکینه ارجمندی، روایتگر جلوه‌هایی از حکمت، شجاعت، عدالت و مهربانی مولای متقیان است.

همچنین حمیرا فراتی در قالب گزارش‌هایی از دل جامعه، گفت‌و‌گو‌هایی صمیمی با پدران زحمت‌کش ایرانی دارد تا معنا و مفهوم پدری در پرتو منش امام علی (ع) را بازآفرینی کند.

در بخش گفت‌و‌گو‌های برنامه، حجت‌الاسلام رضا معممی‌مقدم استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی – به صورت حضوری و حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی هاشمی از طریق ارتباط تلفنی، درباره‌ی جایگاه ولایت و معنای زندگی علوی در روزگار امروز سخن خواهند گفت. همچنین ارتباط مستقیم با محمد مهدی مؤمنی‌ها از نجف اشرف، حال‌وهوای حرم امیرالمؤمنین علی (ع) در روز ولادت را برای شنوندگان روایت می‌کند.

یکی از بخش‌های «کعبه‌زاد»، گفت‌و‌گو با محمدعلی آقاعبداللهی پدر شهید مدافع حرم، علی آقاعبداللهی است؛ روایتی از ایمان، فداکاری و عشق به ولایت که در دل خانواده‌های ایثارگر جاری است.

این برنامه با شعرخوانی دکتر همایون علیدوستی– شاعر و محقق – در وصف حضرت علی (ع)، رنگ و بویی ادبی و معنوی می‌یابد.

«کعبه‌زاد» از رادیو فرهنگ ساعت ۹ صبح شنبه شنیدنی می شود.