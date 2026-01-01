به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سردار "احمد رضا چگنی" در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان شازند با اشراف اطلاعاتی موفق شدند یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق را در محور‌های مواصلاتی شهرستان شازند شناسایی و متوقف نمایند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از کامیون ۲۰ تن پلی اتیلن و ۱۶ دستگاه شامل اینورتر و باطری قاچاق را کشف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه ارزش کالا‌های مکشوفه طبق نظر کارشناسان مربوطه ۳۷ میلیارد ریال اعلام شده است اظهار داشت: در این راستا یک متهم با تشکیل پرونده و به مراجع قضائی معرفی شد.