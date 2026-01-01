نجات مادر باردار در روستای گل آباد سراب
رئیس جمعیت هلال احمر سراب گفت:مادر باردار ۲۳ سالهای که به دلیل مسدود شدن راه ارتباطی روستای گل آباد سراب بر اثر کولاک در برف و سرما گرفتار شده بود با تلاش ۴ ساعته نیروهای امدادی نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،هادی پهلوانی گفت:پس از اطلاع از موضوع گرفتار شدن مادر باردار در برف و کولاک امدادگران به همراه نیروهای راهداری و فوریتهای پزشکی به روستای گل آباد در فاصله ۵۰ کیلومتری شهرستان سراب اعزام شدند.
وی با اشاره به کوهستانی و صعب العبور بودن مسیر روستا افزود:پس از ۴ ساعت عملیات مادر باردار جهت انجام اقدامات پزشکی به بیمارستان امام خمینی (ره) سراب منتقل شد.
فاطمه سیفی کارشناس مامایی مستقر در بخش زایمان نیز گفت:مادر باردار پس از انتقال به بیمارستان تحت مراقبت و آزمایشهای لازم قرار گرفت و در بخش زایمان بستری شد.