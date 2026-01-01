رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، گفت: سومین کنگره ملی شهدای غواص، ۲۶ بهمن با رویکرد مردمی و هنرمندانه در کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سردار سرتیپ پاسدار عبدالرضا آزادی در مراسم رونمایی از پوستر سومین کنگره ملی شهدای غواص در جزیره کیش، با تأکید بر ضرورت انتقال پیام شهدا به نسل جوان، گفت: این رویداد با هدف جریان‌سازی فرهنگی، مخاطب‌محوری و بهره‌گیری از زبان هنر برگزار خواهد شد.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای مظلوم غواص، افزود: بزرگداشت نام و یاد شهدا، تنها به یادآوری نام آنها محدود نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از آن، انتقال پیام، منش و مکتب شهدا به نسل جوان و نوجوان است.

سردار آزادی با اشاره به قرار گرفتن این مراسم در آستانه سالروز شهادت سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی، افزود: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، قهرمان ملت ایران و امت اسلامی بود و امروز مکتب این شهید بزرگ، مجموعه‌ای از آموزه‌ها و الگو‌هایی است که می‌تواند پشتوانه حرکت جامعه و آینده‌سازان کشور باشد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به همزمانی برگزاری سومین کنگره ملی شهدای غواص با ایام عملیات کربلای چهار، گفت: شهدای این عملیات به‌ویژه شهدای غواص، در اوج مظلومیت، حماسه‌ای بزرگ آفریدند که زمینه‌ساز پیروزی بزرگ عملیات کربلای پنج شد، عملیاتی که ماشین جنگی دشمن بعثی را در هم شکست و مسیر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را هموار کرد.

سردار آزادی بر ضرورت هدف‌گذاری روشن برای برگزاری سومین کنگره ملی شهدای غواص تاکید کرد و گفت: کنگره‌های شهدا باید مخاطب‌محور باشند و مهم‌ترین مخاطب آنها مردم، به‌ویژه جوانان، نوجوانان و دانش‌آموزان هستند، انتقال پیام شهدا بدون استفاده از زبان هنر امکان‌پذیر نیست و فعالیت‌های هنری، فرهنگی و رسانه‌ای نقش کلیدی در این مسیر دارند.

او افزود: زمانی که نوجوانان و جوانان خود در خلق آثار هنری، ادبی و رسانه‌ای با نام و یاد شهدا مشارکت می‌کنند، پیوندی عمیق و ماندگار با مفاهیم ایثار و شهادت شکل می‌گیرد. تجربه موفق مشارکت گسترده دانش‌آموزان در دوره‌های گذشته کنگره در کیش، نمونه‌ای روشن از این رویکرد اثرگذار است.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، گفت: این رویداد باید به‌گونه‌ای برگزار شود که مردم کیش، قشرهای مختلف جامعه، اصناف، فرهنگیان، دانش‌آموزان و دانشجویان در متن آن قرار داشته باشند و به یک مراسم مقطعی و محدود به یک اجلاسیه ختم نشود.

سردار عبدالرضا آزادی خواستار فعال بودن دبیرخانه کنگره در طول سال شد و افزود: کنگره‌های شهدا باید دارای دبیرخانه دائمی باشند و برنامه‌های فرهنگی و هنری آنها در بستر مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، محلات و مراکز اجتماعی اجرا شوند.

او با قدردانی از مسئولان، بخش خصوصی، اصناف، رسانه‌ها و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد در کیش، گفت: سومین کنگره ملی شهدای غواص، رویدادی باشکوه، پرمحتوا، هنرمندانه و اثرگذار باید باشد تا پیام آن در سطح ملی منتشر و ماندگار شود.