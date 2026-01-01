پخش زنده
امروز: -
ملی پوش فوتسال ایران و تیم ملی ایران نامزد کسب عنوانهای برترین بازیکن و تیم ملی جهان در سال ۲۰۲۵ شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وبگاه فوتسال پلنت فهرست نامزدهای برترینهای فوتسال جهان در سال گذشته میلادی را منتشر کرد که بر اساس آن حسین طیبی ملی پوش ایرانی از تیم گهرزمین سیرجان در کنار برونینیو از تیم ملی برزل و تیم باشگاهی دسپورتیوا ژاراگوآ نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن سال شدند.
در فهرست برترین تیم ملی سال ۲۰۲۵ هم تیمهای ملی ایران و آرژانتین نامزد هستند.
بر خلاف سالهای پیش فهرست نامزدها با دو گزینه اعلام شد. برنده این جایزهها ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ (هفتم ژانویه ۲۰۲۶) معرفی خواهند شد.