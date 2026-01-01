پخش زنده
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحورگفت: رسیدن به توسعه واقعی، نیازمند بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی و تجربیات متنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزبوشهر؛ علی عبدالعلی زاده در نشست قرارگاه توسعه اقتصاد دانش بنیان استان بوشهر با اشاره به اهمیت گفتوگو و همافزایی میان نخبگان علمی، دانشگاهی و فعالان اقتصادی گفت: توسعه دریامحور باید بر پایه الگوی بومی و متناسب با ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد.
وی افزود: لازم است از توسعهای که صرفاً متکی بر نسخههای آماده و نامتناسب با شرایط کشور است، فاصله بگیریم و مسیر روشنی برای آینده ترسیم کنیم.
نماینده رئیسجمهور با اشاره به افقهای پیشروی توسعه کشور گفت: هدفگذاری برای رسیدن به نقطهای مشخص در مسیر توسعه، از جمله افقهای بلندمدت، مستلزم برنامهریزی دقیق، استفاده از دانش روز و همکاری نزدیک دولت، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان است.
عبدالعلیزاده همچنین بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت مشاوران داخلی تأکید کرد و گفت: تلفیق دانش بومی با تجربیات بینالمللی میتواند روند دستیابی به توسعه دریایی را تسریع کرده و کشور را به نتایج مطلوبتری برساند.
وی نشستهای تخصصی با حضور اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه فناوری را فرصتی ارزشمند دانست و افزود: تداوم این گفتوگوها و تبادل نظرها، زمینهساز تصمیمگیریهای دقیقتر و حرکت هماهنگ دستگاهها در مسیر توسعه دریامحور خواهد بود.
استاندار بوشهر هم گفت: تحقق سیاستهای توسعه دریامحور، نیازمند بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و نخبگان است.
ارسلان زارع بر نقش محوری علم، فناوری و نوآوری در آینده اقتصادی و توسعهای استان تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده بوشهر در حوزه دریا، سواحل و اقتصاد دریامحور اظهار داشت: استان بوشهر از موقعیت راهبردی، نیروی انسانی متخصص و زیرساختهای مهمی برخوردار است که با همافزایی مؤثر میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی، میتواند موتور محرک توسعه پایدار باشد.
استاندار بوشهر نقش شرکتهای دانشبنیان را در حل مسائل کلان استان تعیینکننده دانست و افزود: بسیاری از چالشهای حوزه انرژی، صنایع دریایی، شیلات، بنادر و محیطزیست دریایی، با اتکا به توان علمی دانشگاهیان و نوآوری شرکتهای دانشبنیان قابل حل است و مدیریت استان از این ظرفیتها حمایت میکند.
زارع با قدردانی از حضور نماینده رئیسجمهور در این نشست، چنین جلساتی را زمینهساز تصمیمسازی دقیقتر توصیف کرد و گفت: گفتوگوی مستقیم میان سیاستگذاران، نخبگان و فعالان علمی، به ترسیم مسیر روشنتری برای اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور منجر خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه دریامحور باید متناسب با اقتضائات بومی و منطقهای طراحی و اجرا شود، خاطرنشان کرد: نگاه آیندهمحور، برنامهریزی علمی و حمایت عملی از ایدههای فناورانه، بوشهر را به یکی از کانونهای اصلی توسعه دریامحور کشور تبدیل خواهد کرد.