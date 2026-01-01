پخش زنده
امروز: -
جلسه بررسی مسائل و مطالبات اصناف و بازاریان، با حضور محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مسئول بسیج اصناف و بازاریان استان، رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف و نمایندگان اتحادیههای صنفی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ این نشست در راستای اهمیت پیگیری دغدغهها و مشکلات فعالان صنفی و در پی تأکیدات رئیسجمهور و دستور استاندار مرکزی برگزار شد و نمایندگان اصناف و اتحادیههای صنفی، به بیان دیدگاهها، مطالبات و چالشهای موجود پرداختند.
در این جلسه، موضوعاتی از جمله نوسانات اقتصادی و ارزی، مسائل مرتبط با تولید و توزیع، دغدغههای معیشتی و لزوم حمایت مؤثر از اصناف مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار برگزاری این نشستها بهمنظور تقویت تعامل با جامعه صنفی تأکید شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز ضمن استماع مطالب مطرحشده، بر پیگیری جدی مسائل اصناف در سطح استان تأکید و از تلاشهای دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی و برنامهریزی برای حمایت از اصناف خبر داد.
رئیسجمهور نیز اخیراً در نشستی صمیمی با بازاریان تأکید کرد که چهار توافق مهم دولت و مجلس برای تسهیل فعالیت اصناف و بازاریان از جمله «تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی برای اصناف»، «توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف»، «تعلیق جرائم مالیاتی اصناف و بازاریان» و «توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان» هر کدام به مدت یک سال به اجرا درمیآید.