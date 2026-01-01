نورافشانی و آتش بازی توانست ساعاتی میلیون‌ها فرانسوی را در آغاز سال ۲۰۲۶ سرگرم خود کند؛ جشنی که حاصلش برای ماموران شهرداری هزاران تن زباله بود. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی اش گفت: امسال باید سال پرباری باشد و خواهد بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ ۲۰۲۶ اما، در حالی آغاز شده که نخستین بار فرانسه بودجه سالانه ندارد. مکرون در دو دوره ریاست جمهوری تاکنون ۸ بار نخست وزیر معرفی کرده. رئیس جمهور فرانسه چند هفته پس از هشدار مقامات این کشور درباره در پیش بودن جنگی مشابه جنگ جهانی دوم، از سرگرفتن اعزام جوانان به سربازی را از طرح‌های سال جدید اعلام کرد.

ما شاهد اولین گام‌های خدمت سربازی برای مشارکت جوانانمان خواهیم بود.

خدمت سربازی چند دهه در فرانسه متوقف شده بود. یک جوان فرانسوی می‌گوید: سربازی می‌تواند جوانان را بسازد.

در ماه‌های اخیر حضور نظامیان و ماموران امنیتی در اماکن عمومی هم افزایش یافته و مقامات فرانسه از ناامنی ابراز نگرانی کرده‌اند. از جمله در مناسبت‌هایی مانند جشن سال نو. آن‌طور که رادیو اروپ فرانسه گزارش داده، در جشن آغاز سال نو در شهر‌های مختلف فرانسه صد‌ها خودرو به آتش کشیده و صد‌ها نفر دستگیر شدند.

۹۰ هزار مامور امنیتی و پلیس تامین امنیت جشن سال نو را به عهده داشتند که ۱۰ هزار نفر از آنها در پاریس مستقر شده بودند.