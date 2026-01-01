پخش زنده
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر بر ضرورت تحول در رویکردهای حقوقی تاکید کرد و گفت: وصول مطالبات انباشته برق خوزستان نیازمند حمایت ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا بهرامی در نشست هماندیشی و گردهمایی مدیران حقوقی صنعت برق کشور که امروز چهارشنبه ۱۰ دی به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در آبادان برگزار شد، اظهار کرد: در مواجهه با تغییرات گسترده، رویکردهای گذشته دیگر پاسخگو نخواهد بود و لازم است همگام با تحولات، روشهای جدیدی طراحی و اجرا شود. دفتر حقوقی توانیر نیز با تغییر رویکردها و برگزاری جلسات هماندیشی و تشکیل شوراهای حقوقی در شرکتهای مختلف، به دنبال بهرهمندی از ظرفیتهای ارزشمند حقوقی موجود در صنعت برق است. این همافزایی میتواند نقش بسزایی در پیگیری مسائل حقوقی و دفاع منسجم از حقوق صنعت برق ایفا کند.
وی به حجم گسترده دعاوی حقوقی علیه شرکتهای توزیع برق اشاره کرد و افزود: با اجرای طرحهای مدیریت مصرف و مشکلات مرتبط با نوسانات برق، حجم پروندههای حقوقی مرتبط با خسارت به لوازم خانگی و دستگاههای برقی افزایش قابلتوجهی داشته است. از سوی دیگر، رسیدگی به این دعاوی در دادگاههای صلح تا سقف ۵۰ میلیون تومان، به دلیل ماهیت رفع اختلافی و عدم امکان تجدیدنظر، فشار مضاعفی را بر دفاتر حقوقی وارد کرده است. این شرایط میتواند زمینهساز طرح دعاوی واهی و کنترل دشوار آنها شود.
وی بر لزوم مدیریت صحیح این پروندهها تأکید کرده و گفت: عدم مدیریت مناسب میتواند باعث شود که دفاتر حقوقی صرفاً درگیر مسائل روزمره شوند و از پرداختن به موضوعات اصلی و کلیدی صنعت برق بازبمانند.
ضرورت اقناع مشترکین و تقویت وصول مطالبات
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر با اشاره به چالشهای موجود در حوزه وصول مطالبات صنعت برق، ضعف در ایجاد اقناع ذهنی مشترکین را یکی از عوامل اصلی این مشکل دانست و بیان کرد: مشترکین هنوز به این باور نرسیدهاند که پرداخت بهای برق مصرفی، در واقع سرمایهگذاری برای بهبود خدمات و نگهداری تأسیسات است. اگر این باور در جامعه نهادینه نشود، هم صنعت برق و هم مشترکین دچار زیان خواهند شد.
وی در عین حال بر ضرورت بهرهگیری از اقدامات قهری برای وصول مطالبات تأکید کرد و افزود: اقدامات حقوقی شایسته و قوی میتواند بسیاری از مشکلات وصول مطالبات را حل کند، اما این امر نیازمند اراده جدی سازمانها و دفاتر حقوقی است.
بهرامی هدف از برگزاری این نشستها را اشتراکگذاری تجربهها و بررسی روشهای عملی و اجرایی اعلام کرد و گفت: ما از شوراهای حقوقی و همکاران انتظار داریم که پس از این جلسات، تغییرات مثبتی در حوزه وصول مطالبات و پیگیری امور حقوقی مشاهده شود. همچنین، هر مانعی که در این مسیر وجود دارد، باید به سرعت منعکس شود تا بتوانیم بهموقع راهکارهای مناسب را ارائه دهیم.
وی ضمن قدردانی از حضور مدیران و کارشناسان حقوقی صنعت برق از سراسر کشور، ابراز امیدواری کرد که خروجی این جلسات به نتایج مثبتی برای صنعت برق کشور و ارتقای سطح عملکرد دفاتر حقوقی منجر شود.
وصول مطالبات انباشته صنعت برق خوزستان نیازمند حمایت ملی است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، در جلسه هماندیشی مدیران حقوقی سراسر کشور، با تشریح چالشهای منحصربهفرد این شرکت در حوزه فنی، عملیاتی و حقوقی، بر ضرورت هماندیشی ملی برای حل معضلات تأمین مالی و وصول مطالبات تأکید کرد.
علی خدری، در نشست هماندیشی و گردهمایی مدیران حقوقی صنعت برق کشور گفت: شرکت توزیع برق خوزستان با ثبت پیک بار ۵۴۴۰ مگاوات، پس از تهران بزرگ، دومین مصرفکننده بزرگ برق کشور محسوب میشود که میانگین مصرف آن چهار برابر متوسط کشوری است. این خدمات در گستره عظیم ۵۸ هزار کیلومتر مربع و در ۴۵۶۰ روستا ارائه میشود که مدیریت آن یک کار جهادی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به چالشهای فنی و زیرساختی، ولتاژ خاص و فرسودگی تاریخی گفت: برخلاف کل کشور که از ولتاژ ۲۰ کیلوولت استفاده میکنند، ما دارای شبکههای ۳۳ و ۱۱ کیلوولت هستیم که هزینههای زیرساخت شبکه را حدود ۴۰ درصد افزایش داده است.
وی شرایط اقلیمی خاص خوزستان را ریشه استهلاک بالا دانست و با استناد به تحقیقات، بیان کرد: در هیچ نقطه دیگری از ایران، همزمانی گرما، رطوبت، ریزگرد، آلودگیهای صنعتی و فلرهای گازی وجود ندارد. این شرایط باعث شده نرخ استهلاک تجهیزات و نیروی انسانی در خوزستان به شدت بالاتر از میانگین کشور باشد و تعمیر و نگهداری شبکه با چالشهای مضاعفی رو به رو شود.
خدری همچنین نوسان شدید مصرف را یک ویژگی خاص استان دانست و گفت: تفاوت پیک تابستان و زمستان در خوزستان ۴ تا ۵ برابر است که این امر نیازمند آمادگی ظرفیتی بسیار بالاتری در شبکه است.
وی در خصوص اربعین اظهار کرد: در دو مرز شلمچه و چذابه باید چند ماه قبل از شروع اربعین تجهیزات و تاسیسات زیادی در مرزها آماده کنیم و خدمتگزار زائرین اربعین حسینی باشیم که این مساله وخدمترسانی به مواکب خوزستان که پایتخت مواکب کشور است سازماندهی بسیار سنگینی نیاز دارد.
خدری به مباحث حقوقی و وصول مطالبات پرداخت و با بیان اینکه وصول مطالبات انباشته صنعت برق خوزستان نیازمند حمایت ملی است، گفت: تحقق "مگاپروژه شماره ۱۳" با موضوع تأمین مالی، منوط به حل این معضلات است.
وی با مقایسه درآمدی شرکت توزیع خوزستان با پایتخت، اظهار کرد: با وجود فروش سالانه ۲۲ میلیارد کیلووات ساعت انرژی که تقریباً معادل تهران بزرگ است، درآمد ما به دلیل تکالیف قیمتی، تنها یک دهم درآمد این میزان است. بزرگترین چالش وصول مطالبات مربوط به مشترکین حساس است که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از مجموع مطالبات را شامل میشود که خواستار تعیینتکلیف این مطالبات در سطح کلان وزارت نیرو هستیم.
خدری به دستاوردهای شرکت توزیع برق خوزستان اشاره و بیان کرد: در حوزه هوشمندسازی، هدفگذاری برای نصب ۸۰۰ هزار کنتور هوشمند تا پیش از تابستان آینده را داریم. در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، نصب ۱۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را داریم که زمینها آماده شده و منتظر ورود به شبکه قبل از پیک مصرف است.در حوزه رمزارز نیز، رتبه اول کشور در جمعآوری ماینرهای رمزارز، با وجود پیشبینی مصرف ۲۰۰۰ مگاوات از این حوزه در آینده را کسب کردیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تاکید کرد: نگهداشت نیروی انسانی متخصص در این شرایط سخت، نیازمند توجه و انگیزههای جدید در سطح ملی است تا تلاشهای کارکنان، که منجر به انتخاب شرکت توزیع خوزستان به عنوان یکی از شرکتهای برتر وزارت نیرو شده، تداوم یابد.
رشد مطالبات و چالش وصول
مسعود خانی مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی شرکت توانیر نیز در این نشست، به اهمیت نیروی انسانی بهعنوان ارزشمندترین سرمایه صنعت برق اشاره کرد و از تلاشهای بیوقفه کارکنان این صنعت، بهویژه در بخش حقوقی، تقدیر کرد.
وی افزود: سرمایه اصلی صنعت برق دارایی ریالی نیست؛ بلکه نیروی انسانی ارزشمندی است که با ایثار و تعهد، علیرغم تمام مشکلات، در حال خدمترسانی هستند.
خانی در ادامه به ارائه آمار و تحلیلهایی درباره مطالبات صنعت برق پرداخت و گفت: روند رسوب مطالبات شرکتهای برقی همچنان ادامه دارد. بهطور متوسط، ۱۷ درصد از صورتحسابهای صادرشده وصول نشده و به مطالبات قبلی اضافه شده است.
وی با اشاره به سهم بالای مشترکین صنعتی در این مطالبات افزود: بیش از ۹۳ درصد مطالبات در حوزه برقهای منطقهای و بخش عمده مطالبات شرکتهای توزیع، متعلق به مشترکین صنعتی است. این در حالی است که بسیاری از این صنایع، با وجود توانایی مالی، از پرداخت بدهیهای خود خودداری میکنند. چنین رفتاری نهتنها از نظر اقتصادی، بلکه از منظر شرعی نیز قابلقبول نیست.
زیانهای مالی صنعت برق و ضرورت سرمایهگذاری
مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر با اشاره به زیانهای مالی سنگین صنعت برق تأکید کرد: برای عبور از ناترازی برق و توسعه شبکه انتقال و توزیع، نیازمند سرمایهگذاریهای جدی هستیم. با توجه به اینکه صنعت برق از دهه ۷۰ به خودکفایی مالی رسیده و منابع مالی دولتی محدودی دریافت میکند، تنها راه تأمین منابع، وصول مطالبات است.
وی همچنین به راهکارهایی برای تضمین اجرای تعهدات مشترکین اشاره کرد و گفت: دفاتر حقوقی باید در تفاهمنامهها بندهایی را اضافه کنند که مشترکین بدهکار ملزم به پرداخت بهموقع صورتحسابهای خود شوند. همچنین، در صورت تخلف، خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات باید محاسبه و اعمال شود.
تقدیر از دفاتر حقوقی فعال
مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر با تاکید بر نقش دفاتر حقوقی در بهبود وصول مطالبات، اظهار کرد: انتظار داریم دفاتر حقوقی شرکتها با همکاری و ارائه عملکرد دقیق، نقش مؤثری در کاهش مشکلات مالی ایفا کنند. در پایان سال، شرکتهایی که دفاتر حقوقی آنها عملکرد مؤثری داشته باشند، مورد ارزیابی و تقدیر قرار خواهند گرفت و برای کارکنان فعال این دفاتر، پاداش ویژهای در نظر گرفته خواهد شد.
خانی با تأکید بر اهمیت سه ماه پایانی سال برای وصول مطالبات، از دفاتر حقوقی خواست روند وصول را تسریع کنند و صنعت برق را از بحرانهای مالی خارج سازند.
وی بیان کرد: امیدواریم با همت و تلاش جمعی، شاهد تحولات مثبتی در حوزه وصول مطالبات و مدیریت مالی صنعت برق باشیم.
چالشهای آینده انرژی و ضرورت همکاری بیشتر در تأمین پایدار برق
همچنین محمد فراتی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز، در این گردهمایی ضمن اشاره به دستاوردهای این شرکت، گفت: شهرها و نزدیک به ۵۰۰ روستای بزرگ اطراف اهواز، که جمعیتی نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر دارند، تحت پوشش خدمات برق قرار گرفتهاند. سبد مصرف انرژی خانوارها در دنیا در حال تغییر است و در ایران این رقم به حدود ۲۰ درصد یا حتی کمتر میرسد. در آینده، برگزاری جلسات امنیتی و مباحث مرتبط با پایداری و قطع نشدن برق و تأمین آب، از جمله موضوعات مهم خواهند بود که باید به صورت جدی پیگیری شوند.
وی همچنین به پیچیدگیهای آینده در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا و پیشرفتهای فناوری، چالشهای جدی در زمینه کیفیت برق، هارمونیکها و حتی خودروهای برقی پیشبینی میشود. این مسائل به ویژه در شهرها و شبکههای برق شهری پیچیدهتر خواهند شد.
فراتی افزود: با توجه به چالشهای اخیر در استان و نیاز به حل مسائل مربوط به فیلترینگ و ترانزیستورها، ضروری است که در آینده نزدیک، همکاران و کارشناسان ما با دقت و تلاش بیشتری به این موارد رسیدگی کنند. ما باید در این زمینهها، همافزایی بیشتری داشته باشیم و به طور جدی در راستای بهبود وضعیت انرژی و کاهش مشکلات پیش رو حرکت کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ما در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که نیازمند هماهنگی بیشتر در سطوح مختلف و همکاری مؤثر با نهادهای مختلف هستیم تا بتوانیم به چالشهای آینده پاسخگو باشیم.