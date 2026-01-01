پخش زنده
در آستانه ایام برگزاری اعتکاف، طی مراسمی رویداد معنوی اعتکافهای "میوندار" در شهر آیسک افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مجری رویداد معنوی اعتکافهای "میوندار" در این مراسم با اشاره به استقبال بیش از ۲۰۰ دانش آموز شهر آیسک از اعتکاف میوندار گفت: در این اعتکاف که یک برنامه سه ساله وکامل ۶ دوره اعتکاف در ماههای رجب ورمضان است، تربیت نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال در بستر "صندلی خالی" برگزار میشود.
حجتالاسلام بنی اسدی وجه تسمیه "اعتکاف میوندار" را به مانند میونداری افراد در هئیتها وعزاداریها در راستای نظم دادن به محافل هئیت دانست وافزود: اعضای این جمع دانش آموزی از اعتکاف به خودسازی، خدا شناسی، شناخت ارزشها و تفکر و کنش گری در جامعه برای حل معضلات اجتماعی وتشکیل هیئت دانش آموزی خواهند رسید.
مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز گفت: وجود ۱۷ میلیون نوجوان در کشور میطلبد که بسترهای لازم برای فعالیت این قشر در کنش گری اجتماعی فراهم شود واعتکاف میوندار گامی مهم در راستای تحقق این مطالبه مقام معظم رهبری است.
حجتالاسلام سالاری مکی افزود: استان خراسان جنوبی که سال قبل رتبه اول اعتکاف را کسب کرده است امسال نیز در این موضوع پیشتاز خواهد بود.
وی گفت: در حالی که میانگین حضور در استانهای کشور به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۱۴ تا ۱۵ نفر است این حضور در استان خراسان جنوبی ۳۲ نفر است وما ۲ برابر میانگین کشوری استقبال از اعتکاف را داریم.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به حضور ۷۵ درصدی نوجوانان در اعتکاف استان خراسان جنوبی گفت: ۴۲۸ مسجد استان آماده استقبال از معتکفین شده است.