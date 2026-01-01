طی سه روز گذشته، محورهای کوهستانی مازندران شاهد بارش برف گسترده بود و به ۸۵ خودرو امدادرسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران گفت: طی سه روز گذشته بیش از ۱۳۲۵ کیلومتر از محورهای کوهستانی استان درگیر برف بوده و در این مدت به ۸۵ خودرو امدادرسانی شده است.

محسن محمدنژاد افزود: در عملیات برف‌روبی سه روز گذشته، ۳۰۷ نفرـروز راهدار و ۱۸۱ دستگاهـروز ماشین‌آلات راهداری با استفاده از ۱۲۵۰ تن نمک و شن و ماسه در محورهای مواصلاتی استان، خدمات‌رسانی به مسافران و درراه‌ماندگان را برعهده داشتند.

وی تعداد روستاهای درگیر برف استان را ۲۲۳ روستا به طول ۱۷۹۱ کیلومتر اعلام کرد و گفت: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی و ورود توده هوای سرد به کشور، راهداران این اداره کل در قالب ۴۰ پایگاه و اکیپ راهداری با ۲۰۶ دستگاه ماشین‌آلات و ۳۰۶ راهدار در ۴۰ راهدارخانه مستقر هستند و عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران افزود: با توجه به کاهش دما و بارش برف در محورهای کوهستانی، به رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند توصیه می‌شود ضمن رعایت قوانین و مقررات، تجهیزات ایمنی به‌ویژه زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.

محمدنژاد تعداد اسکان اضطراری موقت درراه‌ماندگان را ۸ نفر اعلام کرد و گفت: طول محورهای برف‌گیر مازندران ۳۷۰۰ کیلومتر است و در حال حاضر ۴۰ پایگاه و راهدارخانه در محورهای مواصلاتی استان تجهیز و آماده خدمات‌رسانی هستند.

وی افزود: مسافران و رانندگان می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، انسدادها یا محدودیت‌های تردد و شرایط جوی به سامانه ۱۴۱ مراجعه کرده یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.