معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان: پس از بارش سنگین برف و کولاک اخیر بازگشایی راه ارتباطی روستاهای استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، محمودی با بیان اینکه برف و کولاک موجب مسدود شدن راه ارتباطی ۴۰۰ روستای استان شده بود گفت: تلاش برای بازگشایی راه ۱۷۰ روستای دیگر استان ادامه دارد.
با تلاش نیروهای راهداری و امدادی دهها خودروی گرفتار در برف رهاسازی شدند.
عارفی فرماندار سروآباد هم از بازگشایی محورهای مواصلاتی این شهرستان خبرداد.
سلطانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هم گفت:بارش سنگین برف و کولاک شدید که موجب قطعی برق ۳۲۶روستا شده بود که تاکنون برق ۱۰۹ روستادر بانه و ۴۳ روستا در سقز وصل شده است.
هواشناسی کردستان، اعلام کرده فعالیت سامانه سرد و بارشی در نیمه غربی استان از امشب آغاز میشود.
هواشناسی برای اکثر مناطق استان هشدارنارنجی صادر کرده است.
با گذشت ۲ روز از بارش سنگین برف و کولاک برف روبی و بازگشایی محورهای مواصلاتی سقز همچنان در حال انجام است.