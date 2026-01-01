به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، محمودی با بیان اینکه برف و کولاک موجب مسدود شدن راه ارتباطی ۴۰۰ روستای استان شده بود گفت: تلاش برای بازگشایی راه ۱۷۰ روستای دیگر استان ادامه دارد.

با تلاش نیرو‌های راهداری و امدادی ده‌ها خودروی گرفتار در برف رهاسازی شدند.

عارفی فرماندار سروآباد هم از بازگشایی محور‌های مواصلاتی این شهرستان خبرداد.

سلطانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هم گفت:بارش سنگین برف و کولاک شدید که موجب قطعی برق ۳۲۶روستا شده بود که تاکنون برق ۱۰۹ روستادر بانه و ۴۳ روستا در سقز وصل شده است‎.

هواشناسی کردستان، اعلام کرده فعالیت سامانه سرد و بارشی در نیمه غربی استان از امشب آغاز می‌شود.

هواشناسی برای اکثر مناطق استان هشدار‏نارنجی صادر کرده است.

با گذشت ۲ روز از بارش سنگین برف و کولاک برف روبی و بازگشایی محور‌های مواصلاتی سقز همچنان در حال انجام است.