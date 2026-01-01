پخش زنده
امروز: -
نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته قم فردا جمعه ۱۲ دی به امامت آیت الله اعرافی در مصلای قدس اقامه میشود.
سخنران پیش از خطبهها حجتالاسلام تکیهای مسئول ستاد مرکزی اعتکاف خواهد بود.
سازمان بسیج حقوقدانان استان قم (ارائه مشاوره حقوقی)، شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، بانک ملی، بانک ملی ایران، سازمان انتقال خون ومعاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری درمیزهای خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.
این هفته غرفه گفتوگو و مشاوره دینی در زمینه روانشناسی با رویکرد اسلامی و در زمینه پاسخگویی به سوالات و شبهات اعتقادی همراه با ویژه برنامه بازیهای ورزشی شاد و مفرح برای نوجوانان و جوانان برپاست.
پویانمایی «ایلیا، جستجوی قهرمان» در نماز جمعه این هفته بعد از اقامه نماز جمعه در مصلی اکران میشود.