به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۲ دی۱۴۰۴ در قم به امامت آیت الله علیرضا اعرافی اقامه خواهد شد.

سخنران پیش از خطبه‌ها حجت‌الاسلام تکیه‌ای مسئول ستاد مرکزی اعتکاف خواهد بود.

سازمان بسیج حقوقدانان استان قم (ارائه مشاوره حقوقی)، شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، بانک ملی، بانک ملی ایران، سازمان انتقال خون ومعاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری درمیز‌های خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.

این هفته غرفه گفت‌و‌گو و مشاوره دینی در زمینه روانشناسی با رویکرد اسلامی و در زمینه پاسخگویی به سوالات و شبهات اعتقادی همراه با ویژه برنامه بازی‌های ورزشی شاد و مفرح برای نوجوانان و جوانان برپاست.

پویانمایی «ایلیا، جستجوی قهرمان» در نماز جمعه این هفته بعد از اقامه نماز جمعه در مصلی اکران می‌شود.

مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.