به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان، به همراه ناصری، نوروزی و حیدرخواه معاونان وی، از شعب دادیاری و بازپرسی مجتمع دادسرای قدس اهواز بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها و عملکرد واحد‌های مختلف این مجتمع قضایی قرار گرفت.

وی در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر و مسئولانه قضات و کارکنان شعب دادسرای قدس، بر اهمیت هم‌زمان کیفیت و کمیت در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: رسیدگی دقیق، منسجم و سریع به پرونده‌ها باید به‌عنوان یک اصل اساسی در دستور کار تمامی شعب قرار گیرد.

خلفیان با اشاره به نقش کلیدی نظارت مستمر در بهبود فرآیند قضایی افزود: نظارت منظم و هدفمند بر پرونده‌ها، به‌ویژه در مراحل حساس رسیدگی، نقش مهمی در جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش اعتماد عمومی دارد. تکمیل فرآیند پرونده‌ها باید با دقت لازم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به ضرورت ساماندهی پرونده‌های مسن و رسوبی اظهار داشت: این پرونده‌ها باید در بازه‌های زمانی مشخص تعیین تکلیف شوند و برای کاهش موجودی پرونده‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و نظارت کافی بر دفاتر شعب ضروری است.

وی نظارت بر دفاتر شعب را یکی از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگی دانست و تصریح کرد: مدیریت صحیح امور اداری و دفتری، تأثیر مستقیم بر عملکرد قضایی شعب دارد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی در حاشیه این بازدید با تعدادی از مراجعان دیدار و ضمن استماع مسائل و مطالبات آنان، بر رسیدگی و رفع مشکلات مطرح‌شده در چارچوب قانون تأکید کرد.

حیدرخواه سرپرست مجتمع دادسرای قدس اهواز در این بازدید نیز با قدردانی از حمایت‌ها و رویکرد حمایتی دادستان مرکز استان، به بیان مشکلات و کمبود‌های موجود پرداخت و گزارشی از عملکرد کلی مجتمع دادسرای قدس ارائه کرد و خواستار تداوم پشتیبانی‌ها برای ارتقای هرچه بیشتر خدمات قضایی شد.

در ادامه، به پاس عملکرد مطلوب و شایسته تعدادی از شعب دادسرای قدس اهواز، از قضات و کارکنان این شعب، بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، تقدیر به‌عمل آمد.