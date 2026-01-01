به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال تهران در نخستین بازی مرحله حذفی لیگ دسته یک فوتبال بانوان ایران برابر فولاد خوزستان به برتری رسید.

در بازی رفت مرحله حذفی لیگ یک فوتبال زنان پنج شنبه یازدهم دی، فولاد خوزستان میزبان استقلال تهران بود.

نیمه نخست این بازی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم استقلالی‌ها هجومی‌تر ظاهر شدند و توانستند دو گل وارد دروازه فولاد کنند.

این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود استقلال تهران به پایان رسید.