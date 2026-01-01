نشست هم اندیشی یاریگران زندگی، خیران و دبیران سازمان‌های مردم نهاد حوزه اعتیاد و مواد مخدر با مدیرکل اجتماعی استانداری همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل اجتماعی استانداری همدان در این نشست با اشاره به نقش مهم خیران و سمن‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: ترکیب خیران و سمن‌ها در کنار هم کمک بزرگی به حل مشکلات جامعه است و باید با برنامه محوری و فرهنگ سازی در حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تلاش کنیم.

ربانی مهر افزود: یاریگران زندگی مجموعه‌ای فعال و تاثیرگذار است که فعالیت‌های خوبی در حوزه مبارزه با اعتیاد داشته است و باید بیشتر حمایت شود.

او تصریح کرد: پیشگیری مهمتر از درمان است و قبل از اینکه به فکر درمان باشیم باید باید به فکر پیشگیری و توانمندسازی باشیم.

مدیر کل اجتماعی استانداری همدان گفت: شبکه سازی تخصصی سمن‌ها اقدام خوبی در جهت تقویت و تاثیرگذاری سمن هاست و همه دستگاه‌ها موظف هستند با تشکل‌ها همکاری لازم را داشته باشند.