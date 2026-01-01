پخش زنده
مرکز خدمات بهداشت و درمان «پناه مهر» با هدف ارتقای سطح سلامت پناهندگان ساکن شهر کرمان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مرکز خدمات «پناه مهر» با مشارکت ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، مشارکت و اجرای موسسه بین المللی کنشگران توسعه فردا و با بهرهگیری از حمایت های مالی و تخصصی سازمان پزشکان بدون مرز سوییس، به بهرهبرداری رسید.
این مرکز با هدف ارائه خدمات جامع بهداشت و درمان به پناهندگان و بر اساس اصول مراقبتهای اولیه سلامت (Primary Health Care) طراحی و راهاندازی شده است و گروههای مختلف جمعیتی از جمله کودکان، مادران باردار، سالمندان و بیماران خاص را تحت پوشش قرار میدهد.
از جمله خدمات ارائهشده در مرکز «پناه مهر» میتوان به مراقبتهای مادر و کودک، پایش رشد و وضعیت تغذیه، واکسیناسیون برنامهای کودکان، مراقبتهای پیشگیرانه، غربالگری بیماریهای غیرواگیر نظیر دیابت و فشار خون و همچنین پایش سلامت روان و مشاورههای پایه روانی اشاره کرد.