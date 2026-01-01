پخش زنده
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: زنجان در بودجه ۱۴۰۵، ۵.۳ همت، معادل ۱.۸۶ درصد از بودجه استانهای کشور را به خود اختصاص داده و به رتبه ۲۶ ارتقا یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵، سهم استان زنجان به ۵.۳ همت معادل ۱.۸۶ درصد از بودجه استانهای کشور رسیده که نسبت به سال گذشته با ارتقا به رتبه ۲۶ کشوری همراه بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تشریح جزئیات افزود: در حالیکه رشد درآمدهای نفتی استانها در کشور منفی بوده، سهم زنجان نیز از درآمد نفت از سه درصد سال گذشته، معادل ۵۲۷ میلیارد تومان، به ۲۶۴ میلیارد تومان در امسال کاهش یافته است، اما رشد درآمدهای عمومی استان در همین بازه ۹۹ درصد بوده، در حالیکه میانگین رشد سایر استانها ۹۰ درصد می باشد که بر این اساس استان زنجان در رتبه ۱۳ کشور قرار گرفته است
سرپرست معاونت آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان نیز از آغاز اجرای آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا خبر داد و گفت: این طرح از ۱۴ دیماه امسال به مدت ۲۰ روز در بخشهایی از شهر قیدار و روستاهای منتخب شهرستان خدابنده اجرا میشود.
همچنین معاون عمرانی استاندار زنجان سهم استان را از بودجه عمومی بخش تملک داراییها حدود ۲۷۳ تا ۳۰۰ میلیارد تومان برای استان زنجان خواند عمدتاً به طرحهای ملی مربوط میشود.
بیات منش با اشاره به ضرورت پیگیری و رصد سهم استان از طرح های ملی گفت: زنجان در حال حاضر دارای ۲۷ طرح ملی است که نظارت مستمر بر پیشرفت آنها ضروری است
محمدی نماینده مردم زنجان و طارم نیز از جذب منابع برای طرح های مهم از جمله اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای خرید دستگاهام آر آی جذب اعتبارات برای جاده دندی با مبلغ۳۵۰ میلیارد تومان و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرکهای صنعتی طارم و زنجان که همگی خارج از بودجه مصوب اولیه استان محقق شده است را نتیجه پیگیریهای مدیران استان دانست.