مطالبات و درخواستهای مردم روستای کشل آزادسرا آستانه اشرفیه در دیدار چهره به چهره با مسئولان شهرستان مطرح و دستورات لازم برای پیگیری این مسائل صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در میز خدمت جهادی که در روستای کشل آزادسرا آستانه اشرفیه با حضور نماینده مجلس شهرستان و رؤسای ادارات برگزار شد، مشکلات و مطالبات مردم این روستا مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
مردم در این میز خدمت به صورت چهره به چهره، مسائل و درخواستهای خود را با مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در میان گذاشتند تا پیگیریها از مسیر قانونی و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
بر اساس اعلام مسئولان، میزهای خدمت جهادی به صورت هفتگی و با هدف پاسخگویی مستقیم مدیران دستگاههای اجرایی به مردم، در نقاط مختلف شهرستان آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر برگزار میشود.