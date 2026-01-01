مطالبات و درخواست‌های مردم روستای کشل آزادسرا آستانه اشرفیه در دیدار چهره به چهره با مسئولان شهرستان مطرح و دستورات لازم برای پیگیری این مسائل صادر شد.

میز خدمتی برای رسیدگی به مشکلات مردم در یکی از روستا‌های شهرستان آستانه اشرفیه

میز خدمتی برای رسیدگی به مشکلات مردم در یکی از روستا‌های شهرستان آستانه اشرفیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در میز خدمت جهادی که در روستای کشل آزادسرا آستانه اشرفیه با حضور نماینده مجلس شهرستان و رؤسای ادارات برگزار شد، مشکلات و مطالبات مردم این روستا مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

مردم در این میز خدمت به صورت چهره به چهره، مسائل و درخواست‌های خود را با مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در میان گذاشتند تا پیگیری‌ها از مسیر قانونی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

بر اساس اعلام مسئولان، میز‌های خدمت جهادی به صورت هفتگی و با هدف پاسخگویی مستقیم مدیران دستگاه‌های اجرایی به مردم، در نقاط مختلف شهرستان آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر برگزار می‌شود.