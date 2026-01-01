پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی ایلام از برگزاری شانزدهمین نمایشگاه صنایعدستی استان ایلام در کوت عراق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرزاد شریفی اظهار کرد: شانزدهمین نمایشگاه صنایعدستی استان ایلام به مناسبت سال نو میلادی در شهر کوت استان واسط کشور عراق برگزار شد و با استقبال قابل توجه شهروندان، علاقهمندان به هنرهای سنتی و فعالان حوزه گردشگری همراه بود.
شریفی تصریح کرد: این نمایشگاه با حضور صنعتگران استان ایلام و عرضه آثار متنوع صنایعدستی از جمله: رشتههای بومی و شاخص استان، فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیهای هنرمندان ایرانی و توسعه بازارهای صادراتی صنایعدستی فراهم کرده است.
وی ادامه داد: برگزاری این رویداد فرهنگی با هدف تقویت دیپلماسی فرهنگی، گسترش تعاملات مرزی و معرفی هویت فرهنگی استان ایلام انجام شد و نقش مؤثری در توسعه همکاریهای مشترک میان ایران و عراق، بهویژه در استانهای مرزی دارد.
شریفی گفت: نمایشگاه صنایعدستی شهر کوت همچنین زمینهساز ارتباط مستقیم صنعتگران با مخاطبان خارجی و فعالان اقتصادی بوده است و میتواند در رونق تولید، فروش و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در حوزه صنایعدستی مؤثر باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام اضافه کرد: برگزاری این نمایشگاه بخشی از برنامههای مستمر ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام در زمینه حضور فعال در بازارهای هدف و معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان در سطح منطقهای و بینالمللی است.