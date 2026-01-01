امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: یاد و نام شهدا، چراغ راه امت اسلامی و عامل بیداری دل‌ها و جهت‌دهی به زندگی امروز جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در مراسم رونمایی از پوستر سومین کنگره ملی شهدای غواص، گفت: اگر جایی برای خاکسپاری شهدای گمنام نباشد، حاضرم چشمان خود را تقدیم کنم تا این عزیزان در آن آرام گیرند؛ چراکه باید قدردان شهیدانی باشیم که یاد و نامشان، چراغ هدایت این امت است.

او با اشاره به جایگاه ویژه شهدای غواص در بین مردم ایران، افزود: جوانان با دل‌هایی سرشار از ایمان و عشق، با بدنی سبک، اما با روحی بلند، به اعماق آب زدند تا عزت این سرزمین و دین الهی را پاسداری کنند.

شیخ یعقوب شمس، گفت: آنان نه برای قدرت و نه برای منافع دنیوی، بلکه تنها برای رضای خداوند متعال و دفاع از مردم به میدان رفتند.

امام جمعه اهل سنت کیش با اشاره به مظلومیت شهدای غواص، گفت: شهدای غواص با دستان بسته و بی‌دفاع به شهادت رسیدند، اما با قلبی مطمئن و ایمانی استوار نشان دادند که می‌توان دست‌ها را بست، اما روح آزادگی و ایمان را هرگز نمی‌توان در بند کشید.

شیخ یعقوب شمس با استناد به آیات قرآن کریم، تصریح کرد: خداوند متعال در قرآن می‌فرماید، گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند مرده‌اند، آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند و شهدای غواص نیز مصداق روشن این آیه الهی هستند.

او با بیان اینکه یاد شهدا برای بیدار شدن دل‌ها و اصلاح مسیر زندگی انسان‌هاست، خاطرنشان کرد: اگر شهدا جان خود را در راه حق ایثار کردند، ما نیز وظیفه داریم در زندگی امروزمان با صداقت، امانت‌داری، عدالت‌محوری و خدمت به مردم، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم و پاسداشت خون شهدا تنها با عمل به ارزش‌هایی که به ما آموختند محقق می‌شود.

امام جمعه اهل سنت کیش بر ضرورت تقویت وحدت، اخلاق اسلامی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید کرد و گفت: شهدا جان خود را برای حفظ جامعه، مردم و ارزش‌ها فدا کردند و بهترین راه زنده نگه داشتن یاد آنان، پایبندی عملی به همین آموزه‌هاست.

شیخ یعقوب شمس با اشاره به شهدای معاصر که در راه دفاع از مردم و امنیت کشور جان خود را فدا کردند، افزود: این شهیدان، ادامه‌دهندگان راه شهدای دفاع مقدس هستند و نشان می‌دهند که روح ایثار، عزت و سربلندی در ایران اسلامی زنده است و از خداوند متعال می‌خواهیم ما را در زمره رهروان حقیقی راه شهدا قرار دهد.