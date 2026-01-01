بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تاسیسات، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی در نمایشگاه بین‌المللی استان مرکزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان مرکزی با حمایت و همراهی «اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی»، «اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی»، «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی»، «شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی» و با اعلام اولویت خرید برای پروژه‌های بزرگ ساخت و ساز از شرکت‌های استان مرکزی حاضر در نمایشگاه برگزار می‌شود.

زمان: ۱۶ تا ۱۹ دی‌ ۱۴۰۴

ساعت بازدید: ۳ عصر تا ۹ شب

نشانی: اراک، سه راه خمین، نمایشگاه بین‌المللی استان مرکزی.