به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی (ع) دفاتر ثبت ازدواج در کشور روز شنبه مورخ ۱۳ دی تا ساعت ۱۹ به صورت فوق‌العاده به ارائه خدمات به زوجین جوان و ثبت واقعه ازدواج اقدام خواهند کرد.

این اقدام با موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف ترویج فرهنگ ازدواج و تسهیل در امور مردم و استقبال جوانان در ثبت واقعه ازدواج خود در این روز انجام شد.