سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رد برخی ادعا‌های مطرح شده در مورد انباشت پیش قرارداد‌های فروش املاک در سامانه‌های این سازمان اعلام کرد: همه استعلام‌ها در سامانه، برای معامله یک ملک، به صورت الکترونیکی و برخط انجام می‌شود.

محسن طاهریان معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد گفت: دو طرف معامله بعد از تنظیم پیش قرارداد، باید کد رهگیری دریافت کنند.