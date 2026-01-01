پخش زنده
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رد برخی ادعاهای مطرح شده در مورد انباشت پیش قراردادهای فروش املاک در سامانههای این سازمان اعلام کرد: همه استعلامها در سامانه، برای معامله یک ملک، به صورت الکترونیکی و برخط انجام میشود.
محسن طاهریان معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد گفت: دو طرف معامله بعد از تنظیم پیش قرارداد، باید کد رهگیری دریافت کنند.