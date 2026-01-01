به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: در پی کسب خبری مبنی بر احتکار کود‌های شیمیایی کشاورزی در یک انبار در داراب، بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی افزود: ماموران این فرماندهی موفق شدند در بازرسی از یک انبار، ۲۷ تن کود کشاورزی احتکار به ارزش ۶ میلیارد ریال کشف کنند.

وی بیان کرد: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل موردنظر اعزام و در بازرسی، ۵۴۰ کیسه ۵۰ کیلویی کود‌های شیمیایی کشاورزی بدون مجوز و احتکار شده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.