جانشین رئیس ستاد ارتش، تقویت سواد رسانهای را ضرورت قطعی نیروهای مسلح دانست و گفت: حضور فعال، هوشمند و جریانساز ارتش در فضای مجازی، الزامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم اختتامیه سومین جشنواره فضای مجازی ستاد ارتش با حضور امیر «قادر رحیمزاده» جانشین رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش، حجتالاسلام والمسلمین «احمد دهدار» رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش، امیر «محمود سزاوار» رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آجا، امیر «سید حسن ابوترابی» معاون روابط عمومی و رسانه آجا، ناخدا «علیرضا حامدی» معاون جنگ نرم ارتش و جمعی از فرماندهان، مدیران و جمعی از کارکنان یگانهای تابعه در ستاد ارتش برگزار شد.
جانشین معاون هماهنگکننده ارتش با تبریک فرارسیدن ماه رجب و ایام میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی (ع)، این مناسبت را فرصتی برای تجدید عهد معنوی با سیره ائمه اطهار دانست و بر اهمیت تکریم والدین تأکید و اعلام کرد: پدران و مادران نعمتی الهیاند و احسان به والدین باید پیش از درخواست آنان و با تشخیص نیاز، انجام گیرد.
امیر سرتیپ رحیمزاده با بیان اینکه فضای مجازی امروز از زندگی مردم جداییناپذیر است، اظهار داشت: امروز پیشرفت تکنولوژی، جایگاه فضای مجازی را به سطحی رسانده که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) آن را در حد اهمیتِ خود انقلاب اسلامی توصیف میکنند.
جانشین معاون هماهنگکننده ارتش ضمن تشریح تهدیدها و فرصتهای این فضا، آن را یکی از میادین اصلی جنگ ترکیبی و جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: امروزه دشمن با ابزار رسانه، تحریف واقعیت، بزرگنمایی ضعفها، کوچکنمایی موفقیتها و روایتسازی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را هدف قرار داده؛ لذا حضور فعال، هوشمند و جریانساز ارتش در فضای مجازی یک ضرورت است.
امیر سرتیپ رحیمزاده با تأکید بر اینکه یکی از آفتهای رایج جشنوارهها، بستهشدن پرونده پس از اختتامیه است، خواستار پیگیری مستمر، برنامهریزی عملیاتی و استخراج خروجیهای قابل استفاده شد.
جانشین معاون هماهنگکننده ارتش تقویت سواد رسانهای را ضرورت قطعی نیروهای مسلح دانست و افزود: برای حضور مؤثر و هدفمند در فضای مجازی، باید مهارت تشخیص خبر صحیح، تحلیل منبع، فهم هدف پیام و تولید روایت درست را آموخت؛ چرا که اعتیاد رسانهای، استفاده بیهدف و فقدان بصیرت، انسان را به جای آگاهی، به دام مدیریتشدگی میکشاند.