به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، متن فراخوان بخش طرح و فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه رضوی به شرح زیر است:

«انجمن سینمای جوانان ایران با نگاهی معطوف بر هویت دینی- ملیِ ساکنان ایران زمین، به منظور ارج نهادن و بزرگداشت فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی و جایگاه ویژه امام‌رضا (ع)، برای تولیدات هنری ارزشمند، از علاقه‌مندان و فیلمسازان جهت ارسال طرح و فیلمنامه دعوت می‌کند:

۱. اهداف فراخوان:

تولید فیلم‌های کوتاه و اثرگذار با مضامین دینی و اخلاقی برگرفته از سیره امام‌رضا(ع)

شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلمنامه‌نویسی و فیلمسازی

ترویج فرهنگ رضوی و ارزش‌های اسلامی در جامعه از طریق زبان هنر

۲. موضوعات محوری:

محبت و علاقه امام‌رضا(ع) به مردم

یاران ایرانی امام‌رضا(ع) (تاریخی و معاصر)

گذشت و رضایت

راستگویی در گفتار

امانتداری در رفتار

صله رحم و محبت با خویشاوندان

دوری از رنجاندن دیگران

پرهیز از کینه‌ورزی، جدال و دشمنی

۳. زمان‌بندی رویداد:

اعلام فراخوان: ۱۰ دی ۱۴۰۴

مهلت ارسال طرح و فیلمنامه: ۱۴ اسفند ۱۴۰۴

کارگاه آنلاین آموزشی فیلمنامه‌نویسی: ۱۵ بهمن 1404

اعلام آثار برگزیده: ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ ـ مصادف با ولادت با سعادت حضرت معصومه (سلام الله علیها)

برگزاری جلسات کارگاهی حضوری و منتورینگ برای طرح‌های برگزیده از ۷ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در شهر مشهد مقدس (همزمان با دهه کرامت)

انعقاد قرارداد تولید فیلمنامه‌های برگزیده: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

۴. کارگاه آموزشی:

کارگاه آنلاین مقدماتی فیلمنامه‌نویسی ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. در این کارگاه، اساتید مجرب و فرهیخته به بررسی مضامین مرتبط، ایده‌های تأثیرگذار و شیوه‌های بسط و گسترش ایده خواهند پرداخت. حضور در این کارگاه به تمامی علاقه‌مندان توصیه می‌شود.

چند کارگاه حضوری و جلسات منتورینگ با حضور اساتید فیلمنامه‌نویسی و پذیرفته‌شدگان در شهر مشهد مقدس، از ۷ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. در این کارگاه‌ها، اساتید مجرب، شرکت‌کنندگان را در تبدیل طرح‌ها به فیلمنامه‌های مناسب یاری کرده و به بررسی نقاط قوت و ضعف فیلمنامه‌های آماده فیلمسازان برای بازنویسی فیلمنامه‌ها خواهند پرداخت. این بخش ویژه پذیرفته‌شدگان حوزه طرح و فیلمنامه است.

۵. شرایط ارسال آثار:

آثار ارسالی باید در قالب طرح (سیناپس) یا فیلمنامه کامل برای فیلم کوتاه (مدت زمان ۳ تا ۳۰ دقیقه) ارائه شوند.

رعایت اصول حرفه‌ای نگارش طرح و فیلمنامه الزامی است.

هر متقاضی می‌تواند حداکثر ۲ اثر ارسال کنند.

۶. نحوه ارسال آثار:

فایل اثر باید به صورت PDF و شامل موارد زیر باشد:

۱. صفحه اول: نام و نام خانوادگی کامل، سال تولد، خلاصه سه خطی از اثر، اطلاعات تماس (شماره تلفن، ایمیل، نشانی)

۲. صفحات بعد: طرح یا فیلمنامه

۳. رزومه فیلمسازی (حداکثر یک صفحه)

آثار می‌بایست به نشانی ایمیل زیر ارسال شوند:

ایمیل: tolid.iycs@gmail.com

توجه ضروری: در قسمت موضوع (Subject) ایمیل حتماً عبارت «ویژه جشنواره رضوی» درج شود.

آثار فاقد عنوان مذکور و اطلاعات کامل، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

۷. حمایت‌ها:

از میان آثار ارسالی، طرح‌ها و فیلمنامه‌های برگزیده، برای تولید نهایی انتخاب و با آن‌ها قرارداد تولید منعقد خواهد شد.

فیلم‌های ساخته‌شده در جشنواره فیلم کوتاه رضوی در سال ۱۴۰۵ به نمایش درخواهند آمد و از بهترین‌ها قدردانی خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با واحد تولید انجمن سینمای جوانان ایران از طریق ایمیل فوق یا شماره تماس ۰۲۱۸۶۰۸۴۸۱۶ در ارتباط باشید.