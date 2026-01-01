پخش زنده
امروز: -
فراخوان بخش طرح و فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه رضوی توسط انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، متن فراخوان بخش طرح و فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه رضوی به شرح زیر است:
«انجمن سینمای جوانان ایران با نگاهی معطوف بر هویت دینی- ملیِ ساکنان ایران زمین، به منظور ارج نهادن و بزرگداشت فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی و جایگاه ویژه امامرضا (ع)، برای تولیدات هنری ارزشمند، از علاقهمندان و فیلمسازان جهت ارسال طرح و فیلمنامه دعوت میکند:
۱. اهداف فراخوان:
تولید فیلمهای کوتاه و اثرگذار با مضامین دینی و اخلاقی برگرفته از سیره امامرضا(ع)
شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلمنامهنویسی و فیلمسازی
ترویج فرهنگ رضوی و ارزشهای اسلامی در جامعه از طریق زبان هنر
۲. موضوعات محوری:
محبت و علاقه امامرضا(ع) به مردم
یاران ایرانی امامرضا(ع) (تاریخی و معاصر)
گذشت و رضایت
راستگویی در گفتار
امانتداری در رفتار
صله رحم و محبت با خویشاوندان
دوری از رنجاندن دیگران
پرهیز از کینهورزی، جدال و دشمنی
۳. زمانبندی رویداد:
اعلام فراخوان: ۱۰ دی ۱۴۰۴
مهلت ارسال طرح و فیلمنامه: ۱۴ اسفند ۱۴۰۴
کارگاه آنلاین آموزشی فیلمنامهنویسی: ۱۵ بهمن 1404
اعلام آثار برگزیده: ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ ـ مصادف با ولادت با سعادت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
برگزاری جلسات کارگاهی حضوری و منتورینگ برای طرحهای برگزیده از ۷ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در شهر مشهد مقدس (همزمان با دهه کرامت)
انعقاد قرارداد تولید فیلمنامههای برگزیده: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
۴. کارگاه آموزشی:
کارگاه آنلاین مقدماتی فیلمنامهنویسی ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. در این کارگاه، اساتید مجرب و فرهیخته به بررسی مضامین مرتبط، ایدههای تأثیرگذار و شیوههای بسط و گسترش ایده خواهند پرداخت. حضور در این کارگاه به تمامی علاقهمندان توصیه میشود.
چند کارگاه حضوری و جلسات منتورینگ با حضور اساتید فیلمنامهنویسی و پذیرفتهشدگان در شهر مشهد مقدس، از ۷ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. در این کارگاهها، اساتید مجرب، شرکتکنندگان را در تبدیل طرحها به فیلمنامههای مناسب یاری کرده و به بررسی نقاط قوت و ضعف فیلمنامههای آماده فیلمسازان برای بازنویسی فیلمنامهها خواهند پرداخت. این بخش ویژه پذیرفتهشدگان حوزه طرح و فیلمنامه است.
۵. شرایط ارسال آثار:
آثار ارسالی باید در قالب طرح (سیناپس) یا فیلمنامه کامل برای فیلم کوتاه (مدت زمان ۳ تا ۳۰ دقیقه) ارائه شوند.
رعایت اصول حرفهای نگارش طرح و فیلمنامه الزامی است.
هر متقاضی میتواند حداکثر ۲ اثر ارسال کنند.
۶. نحوه ارسال آثار:
فایل اثر باید به صورت PDF و شامل موارد زیر باشد:
۱. صفحه اول: نام و نام خانوادگی کامل، سال تولد، خلاصه سه خطی از اثر، اطلاعات تماس (شماره تلفن، ایمیل، نشانی)
۲. صفحات بعد: طرح یا فیلمنامه
۳. رزومه فیلمسازی (حداکثر یک صفحه)
آثار میبایست به نشانی ایمیل زیر ارسال شوند:
ایمیل: tolid.iycs@gmail.com
توجه ضروری: در قسمت موضوع (Subject) ایمیل حتماً عبارت «ویژه جشنواره رضوی» درج شود.
آثار فاقد عنوان مذکور و اطلاعات کامل، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
۷. حمایتها:
از میان آثار ارسالی، طرحها و فیلمنامههای برگزیده، برای تولید نهایی انتخاب و با آنها قرارداد تولید منعقد خواهد شد.
فیلمهای ساختهشده در جشنواره فیلم کوتاه رضوی در سال ۱۴۰۵ به نمایش درخواهند آمد و از بهترینها قدردانی خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با واحد تولید انجمن سینمای جوانان ایران از طریق ایمیل فوق یا شماره تماس ۰۲۱۸۶۰۸۴۸۱۶ در ارتباط باشید.