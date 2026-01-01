پخش زنده
با تلاش نجاتگران جمعیت هلالاحمر شهرستان شاهین دژ جان نوزاد ۵ ماهه نجات یافت.
مدیرعامل هلالاحمر آذربایجانغربی گفت : گزارشی مبنی بر بدحالی یکنوزاد ۵ ماهه در روستای کردکندی از توابع شهرستان شاهین دژ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
حمید محبوبی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه احمد آباد هلال احمر شهرستان شاهین دژ به محل اعزام شدند.
به گفته وی با وجود شرایط سخت جوی و صعبالعبور بودن مسیر و عدم دسترسی اورژانس به روستا پس از حدود ۴ ساعت تلاش مستمر نجاتگران، نوزاد برای ادامه روند درمان تحویل آمبولانس اورژانس شد.