پخش زنده
امروز: -
سالنهای نمایشی ۱۴ دی همزمان با فرارسیدن وفات حضرت زینب (س) تعطیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابطعمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، بنا بر اعلام شورای ارزیابی و نظارت بر نمایش،همزمان با فرارسیدن سالروز وفات حضرت زینب سلاماللهعلیها، تمامی سالنهای نمایشی کشور از اذان مغرب روز یکشنبه ۱۴ دی تا اذان مغرب روز دوشنبه ۱۵ دی تعطیل میشوند.
در این مدت، تنها نمایشهای مذهبی و مناسبتی که بر اساس ضوابط شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالنهای اجرا مجوز اجرا داشته باشند، امکان میزبانی از تماشاگران را دارند.
این تعطیلی در راستای تکریم مناسبتهای مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اعمال میشود.