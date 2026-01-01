پخش زنده
رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش گفت: امروز دشمن در جنگ شناختی بهدنبال تحریف واقعیت، القای ناامیدی، تخریب دستاوردهای انقلاب اسلامی و زدودن غیرت دینی ملت ماست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام احمد دهدار در آئین اختتامیه سومین جشنواره فضای مجازی این ستاد، فضای مجازی را به عنوان عرصهای همتراز با اهمیت خود انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: امروز میدان نبرد دشمن، میدان جنگ سرد نیست؛ میدان جنگ شناختی، جنگ تکنولوژی و نبرد ادراکی است. برتری از آنِ کسی است که بر مهارت، سواد رسانهای و ابزارهای نوین، خصوصاً هوش مصنوعی، تسلط بیشتری داشته باشد.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش در ادامه، فضای مجازی را یکی از خطوط مقدم مقابله با تهدیدهای ترکیبی دشمن معرفی کرد و افزود: ضرورت حضور فعال، هدفمند و جریانساز ارتش جمهوری اسلامی ایران در این میدان مثالزدنی بوده و اقدامات خوبی صورت گرفته است.
حجت الاسلام دهدار با اشاره به نقش ارتش در ایجاد بازدارندگی پایدار و آرامش اجتماعی تصریح کرد: اگر از جوانان و خانوادهها غفلت شود، آسیبهای ناشی از جنگ نرم و انحراف ادراکی جبرانناپذیر خواهد بود؛ بنابراین حضور ارتش در فضای مجازی امروز، یک وظیفه راهبردی است و نباید یک فعالیت جانبی محسوب شود.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در حوزه جنگ شناختی و ادراکی گفت: در جنگ شناختی، دشمن بهدنبال تحریف واقعیت، القای ناامیدی، تخریب دستاوردهای انقلاب اسلامی و زدودن غیرت دینی ملت ما است. در برابر این حملات، باید با شناخت درست از مخاطب و ابزار، مقابله مؤثر داشته باشیم.
در پایان این مراسم، نفرات منتخب و ادمینهای برتر این جشنواره تجلیل شدند.