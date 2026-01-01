پخش زنده
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: برگزاری کنگره ملی شهدای غواص، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ شهدا و تقویت سرمایههای معنوی و اجتماعی کیش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری، در نشست سومین کنگره ملی شهدای غواص، گفت: بیان سخنان جامع و راهبردی در این نشست، نشاندهنده اهمیت و ضرورت برگزاری رویدادهایی است که یاد و خاطره شهدای گرانقدر، بهویژه شهدای مظلوم غواص را زنده نگه میدارند، شهدایی که از گرانبهاترین دارایی خود گذشتند و جانشان را برای عزت و امنیت میهن فدا کردند.
او افزود: کیش، ظرفیت میزبانی رویدادهای بزرگ و اثرگذار ملی را دارد و برگزاری کنگره ملی شهدای غواص، علاوه بر آثار معنوی گسترده برای جامعه، میتواند برکات فرهنگی و اجتماعی ماندگاری برای ساکنان جزیره و مسیر توسعه فرهنگی کیش به همراه داشته باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به نقش این رویدادها در استمرار آرمانهای شهدا، گفت: اشاعه روحیه ایثار، فداکاری و مسئولیتپذیری شهدا، وظیفهای همیشگی و نباید تصور شود که با گذشت زمان، این مفاهیم کمرنگ میشوند.
محمد کبیری، افزود: تاریخ نشان داده جوامع همواره به بازخوانی این روحیه نیاز دارند و ایران عزیز نیز برای حفظ عزت، امنیت و تمامیت ارضی خود، به چنین الگوهایی متکی است.
او با اشاره به شرایط امروز منطقه و تهدیدات دشمنان، گفت: در فضایی که دشمنان با زبان تهدید و تحقیر، منافع و خاک کشورمان را هدف قرار میدهند، زنده نگهداشتن رشادتها و فداکاریهای شهدای دوران دفاع مقدس، ضرورتی دوچندان دارد، شهدای غواص، از مظلومترین شهیدان جنگ تحمیلی بودند که یاد آنان، علاوه بر سوگواری، روح مقاومت، ایستادگی و امید را در جامعه زنده میکند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، تأکید کرد: ملت ایران اهل تعامل و گفتگوست، اما در برابر زورگویی و تجاوز، با تمام توان از میهن خود دفاع میکند و اگر بار دیگر خطری متوجه کشور شود، جوانان این سرزمین همچون گذشته آماده دفاع از مرزها و ارزشها خواهند بود.
محمد کبیری با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری سومین کنگره ملی شهدای غواص، افزود: تلاشهای مستمر در دبیرخانه کنگره و اجرای برنامههای فرهنگی متنوع، نقش مهمی در ماندگاری این رویداد داشته است.
او افزود: سازمان منطقه آزاد کیش با تمام توان و در حد بضاعت، از برگزاری این رویداد حمایت خواهد کرد تا برنامهای در شأن شهدای مظلوم غواص برگزار شود و این حرکت فرهنگی ماندگار در کیش ادامه داشته باشد.