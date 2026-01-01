پخش زنده
رئیس هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی ارتش گفت: روحانیت همواره در کنار رزمندگان اسلام، نقش هدایتگر و الهامبخش داشته و امروز نیز میتواند با تبیین معارف جنگ مبتنی بر قرآن و سیره شهدا، در ارتقای بصیرت دینی و انقلابی جامعه نقشآفرینی کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ ناصر آراسته در نشست روحانیون حوزه علمیه قم، ویژه اعزام به کاروانهای راهیان نور، با اشاره به اهمیت دوره معارف جنگ، اظهار کرد: آیات قرآن کریم پایه و اساس معارف جنگ را تشکیل میدهد. دفاع مقدس را تنها در سایه فهم عمیق آموزههای قرآنی میتوان بهدرستی تحلیل و تبیین کرد.
وی در ادامه به نقش ایمان، توکل به خدا، ولایتپذیری و روحیه جهادی رزمندگان اسلام پرداخت و تأکید کرد: معارف جنگ صرفاً بازخوانی حوادث و عملیاتهای نظامی نیست، بلکه تبیین یک مکتب فکری و اعتقادی برخاسته از قرآن کریم و سیره اهلبیت (ع) است که توانست ملت ایران را در برابر تهدیدها و تجاوز دشمنان به پیروزی برساند.
امیر سرتیپ آراسته حضور روحانیون در مناطق عملیاتی راهیان نور را فرصتی ارزشمند برای انتقال صحیح مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان دانست و تصریح کرد: روحانیت همواره در کنار رزمندگان اسلام، نقش هدایتگر و الهامبخش داشته و امروز نیز میتواند با تبیین معارف جنگ مبتنی بر قرآن و سیره شهدا، در ارتقای بصیرت دینی و انقلابی جامعه نقشآفرینی کند.
رئیس هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی در خاتمه بر ضرورت همافزایی نهادهای فرهنگی و آموزشی در پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس تأکید کرد و استمرار برگزاری اینگونه نشستها را گامی مؤثر در صیانت از دستاوردهای معنوی و راهبردی دفاع مقدس دانست.
این نشست با هدف تبیین مبانی فکری، اعتقادی و تحلیلی دفاع مقدس برای جمعی از روحانیون راهیان نور حوزه علمیه قم برگزار شد.