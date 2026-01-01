پخش زنده
رئیس اداره مخابرات تالش از تخریب دکل مخابراتی روستای متش بخش اسالم بر اثر وزش باد شدید خبر داد و گفت: با هماهنگی مسئولان استان، این دکل به زودی نصب و راهاندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد علیجانزاده گفت: دکل مخابراتی موقت روستای متش واقع در مناطق کوهستانی بخش اسالم، در محور کوهستانی اسالم به خلخال، شب گذشته بر اثر وزش شدید باد تخریب شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، بررسیهای اولیه کارشناسان فنی انجام شد و برای تسریع در رفع مشکل، موضوع به مسئولان استان اعلام شد.
رئیس اداره مخابرات شهرستان تالش با اشاره به اهمیت پایداری ارتباطات در مناطق کوهستانی، گفت: با هماهنگی انجامشده، نصب و راهاندازی دکل موقت در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد تا ارتباط مخابراتی مشترکان منطقه برقرار شود.
علیجانزاده افزود: پس از تثبیت شرایط جوی، برنامهریزی لازم برای بازسازی و نصب دکل دائمی هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.