به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان موفق شد شکارچیان غیرمجاز را پیش از هرگونه اقدام به شکار و صید شناسایی و دستگیر کند. در این عملیات، هفت قبضه اسلحه شکاری از متخلفان کشف و ضبط شد.

بالیده با اشاره به اینکه این شکارچیان پیش از هرگونه اقدام به شکار دستگیر شدند افزود: پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی تحویل شد

وی با بیان اینکه بعلت بارش‌های اخیر احتمال نزدیک شدن جانوران به مناطق مسکونی افزایش یافته است از شهروندان خواست موارد را سریعاً به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند