حمله پهپادی ارتش اوکراین به یک هتل در شهر «خورلی» استان خرسون روسیه، تاکنون بیش از ۷۰ کشته یا مصدوم بر جای گذاشته است.

افزایش شمار کشته‌ها و مجروحان حمله پهپادی به استان خرسون

افزایش شمار کشته‌ها و مجروحان حمله پهپادی به استان خرسون

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ در پی افزایش شمار کشته‌ها و مصدومان حمله پهپادی ارتش اوکراین به تجمع سال نو در شهر خورلی استان خرسون، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای با محکومیت شدید اقدام ارتش اوکراین، این حمله پهپادی را اقدامی تروریستی و از پیش برنامه‌ریزی شده دانست.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: حمله اوکراین در استان خرسون از پیش برنامه‌ریزی شده بوده و پهپاد‌ها به‌طور هدفمند محل تجمع غیرنظامیان را هدف قرار داده‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: در نخستین ساعت‌های سال نو ۲۰۲۶، رژیم کی‌یف بار دیگر یک اقدام تروریستی علیه جمعیت غیرنظامی مناطق روسیه مرتکب شد و برای بیش از ۷۰ غیرنظامی، آغاز سال نو را به یک کابوس تبدیل کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه تاکید شده است، هیچ تردیدی وجود ندارد که این حمله از پیش برنامه‌ریزی شده بود و پهپاد‌ها در لحظه برگزاری جشن سال نو، به‌طور هدفمند محل تجمع شهروندان غیرنظامی را هدف قرار دادند.